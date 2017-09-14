Digital Chaos.SA квалифицировалась на PGL Open Bucharest

Digital Chaos.SA выиграла квалификацию к PGL Open Bucharest в Южной Америке.



В финале коллектив обыграл Infamous.Young со счетом 2:0.



Напомним, что прямые приглашения на чемпионат получили Evil Geniuses и LGD Gaming. Mineski отобралась на турнир через отборочные в Юго-Восточной Азии.



PGL Open Bucharest пройдет с 19 по 22 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов.