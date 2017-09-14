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Куницын станет капитаном россиян в матче Кубка Дэвиса с венграми

Источник:  Федерация тенниса России (ФТР)Комментарии

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын заменит Шамиля Тарпищева в роли капитана команды в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса России.

Напомним, что матчи плей-офф Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и России пройдут с 15 по 17 сентября в Будапеште.

Куницын за свою карьеру одержал единственную победу на Кубке Кремля в 2008 году.

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