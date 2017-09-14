Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 1Торпедо
Футбол  Копенгаген- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -БАТЭ
Футбол  Динамо Киев- : -Скендербеу
Баскетбол  Испания- : -Словения
Футбол  Вардар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Ковалев пока не сменил тренера

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев не заявлял о смене наставника и увольнении тренера Джона Дэвида Джексона.

«Ковалев не делал никаких заявлений», - сообщила глава компании Main Events Кэти Дува ТАСС.

Ранее сам Джексон отказался от работы с российским боксером. В последнем бою Ковалев поиграл американцу Андре Уорту техническим нокаутом. Таким образом, россиянин не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO в весовой категории до 79,38 кг.

Напомним, что следующий бой Ковалев проведет 25 ноября в США против украинца Вячеслава Шабранского.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эгис Климас: Бой с Шабранским будет непростым для Ковалева, но он все сделает правильноМенеджер экс-чемпиона в полутяжелом весе Эгис Климас считает, что 25 ноября зрители увидят нового Ковалева.Максим Власов: Ковалев не сможет вернуться на чемпионский уровеньРоссийский боксер Максим Власов объяснил, почему команда Сергея Ковалева выбрала в качестве следующего соперника украинца Вячеслава Шабранского.Украинский боксер: У меня хватит сил победить Сергея КовалеваУкраинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский поделился ожиданиями от предстоящей встречи с российским боксером Сергеем Кавалевым. Напомним, бой между спортсменами состоится 25 ноября в США.Ковалев вернется на ринг 25 ноября и проведет бой с украинским боксеромЭкс-чемпион мира по версии WBA (Super), IBF и WBO Сергей Ковалев вернется на ринг 25 ноября в бою с украинцем Вячеславом Шабранским. Об этом сообщила промоутер россиянина Кэти Дува.Ковалев проведет бой до конца годаРоссийский боксер Сергей Ковалев проведет бой до конца года, сообщил промоутер экс-чемпиона WBA (Super), IBF и WBO Кэти Дува.
Футбол
Месси и Роналду поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Футбол
Турбин обслужит матч «Кубань» – «Спартак» и другие назначения на 1/16 финала Кубка России
MMA
Боец ММА напал на арбитра после проигранного поединка (видео)
Футбол
Арсен Венгер: «Арсенал» приостановил переговоры с Озилом
все новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости