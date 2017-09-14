Сергей Ковалев пока не сменил тренера

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев не заявлял о смене наставника и увольнении тренера Джона Дэвида Джексона.

«Ковалев не делал никаких заявлений», - сообщила глава компании Main Events Кэти Дува ТАСС.

Ранее сам Джексон отказался от работы с российским боксером. В последнем бою Ковалев поиграл американцу Андре Уорту техническим нокаутом. Таким образом, россиянин не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO в весовой категории до 79,38 кг.

Напомним, что следующий бой Ковалев проведет 25 ноября в США против украинца Вячеслава Шабранского.