«Вардар» – «Зенит». На матче ожидается около 250 болельщиков гостей
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Стало известно примерное количество болельщиков, которое посетит матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Вардаром» и «Зенитом».
Встречу планируют посетить до 20 тысяч зрителей, из них 250 - болельщики сине-бело-голубых.
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Напомним, матч пройдет 14 сентября в Скопье и начнется в 22:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция
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