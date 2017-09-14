«Вардар» – «Зенит». На матче ожидается около 250 болельщиков гостей

читайте также

«Вардар» – «Зенит»: первая проверка для Манчини, аргентинцев и Кокорина Сегодня «Вардар» будет принимать «Зенит»! Делайте ставки на матч группового турнира Лиги Европы.

Новым символом арены «Санкт-Петербург» станет баклан По словам руководителя департамента по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо, новым символом стадиона «Санкт-Петербург» станет баклан.

«Зенит» собрал рекордную выручку на домашнем матче со «Спартаком» – 110 млн рублей PR-директор «Зенита» Жанна Дембо рассказала о рекордной выручке клуба на стадионе «Санкт-Петербург».

Эмилиано Ригони: С ребятами часто смеемся, что в Петербург уже пол-Аргентины приехало Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.