Сайт ФИФА не справляется в связи с бумом вокруг продажи билетов на ЧМ

Старт продаж билетов на ЧМ-2018 состоялся в 12.00 (мск), что спровоцировало поломку билетного раздела сайта ФИФА.

Как стало известно ранее, покупка билета на чемпионат мира будет возможна только через официальный сайт Международной федерации футбола. Однако после непродолжительной работы для многих пользователей сайт выдает ошибку.

«Мы сожалеем, но данную страницу невозможно найти», - такую надпись могут увидеть футбольные болельщики при попытке зайти и авторизоваться.

Напомним, что с 14 июня по 15 июля 2018 года в России пройдет первый чемпионат мира по футболу в 11 города страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону и Саранске.