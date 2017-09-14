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Мората оценил шансы «Челси» на победу в Лиге чемпионов

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Форвард «Челси» Альваро Мората высказался о шансах лондонского клуба на победу в Лиге чемпионов, а также отметил главные отличия АПЛ от других европейских лиг.

«Это невероятный турнир. Со всеми командами, за которые я выступал в ЛЧ, я доходил до финала турнира и надеюсь сделать это в нынешнем сезоне. Выиграть Лигу Чемпионов очень трудно, но я думаю, что у нас хорошая команда и с должной психологией мы можем хорошо выступить.

На данный момент я забиваю и отдаю голевые передачи в «Челси» только головой, поэтому, надеюсь, вскоре начну использовать и ноги! Но это правда, что английский футбол отличается от того, в который играют в Италии и Испании. У тебя не так много времени, чтобы успокоиться или расслабиться, потому что все время идет борьба за мяч! Нужно быть в хорошей физической форме, чтобы играть здесь, и подходить к каждой игре с должным психологическим настроем.

С точки зрения опеки со стороны соперника, вероятно, здесь все обстоит так, как и в Италии, где команды, которые, возможно, находятся не на вершине таблицы, действуют компактно, и иногда их оборону тяжело взломать. Но когда другие команды предпочитают играть, владея мячом, появляется возможность находить пространство. В такие моменты получается находить пространство, чтобы атаковать соперника», – цитирует испанца официальный сайт «синих».

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