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ФИФА дала старт продаж билетных пакетов «Большая тройка» на матчи ЧМ-2018

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Билетный отдел ФИФА выпустил в продажу билетные пакеты «Большая тройка» на матчи чемпионата мира 2018 года за 2,8 миллионов долларов. Об этом ФИФА сообщила на своем официальном сайте.

Пакет «Большая тройка» включает просмотр всех 19 матчей чемпионата-2018, проходящих на двух стадионах в Москве и Санкт-Петербурге. ФИФА планирует реализовать 20 таких пакетов по цене чуть более 166 миллионов рублей.

Напомним, что старт продаж билетов на турнир начался в четверг. Осуществлять продажу планируют в несколько этапов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати российских городах.

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