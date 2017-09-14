Танец «боевой гопак» теперь считается на Украине национальным видом спорта.

В четверг был принят закон о признании национальных видов спорта, в том числе украинского рукопашного гопака, спасе, казацкой борьбы на поясах, сообщает ТАСС.

Согласно документу, определение такого понятия, как «национальные виды спорта», предусмотрено включение в закон «О физической культуре в спорте».

Помимо этого, существует вероятность создания национальной спортивной федерации для таких видов спорта.