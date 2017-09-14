Харри Кейн: «Тоттенхэм» сыграл как более опытная команда

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал победу над «Боруссией» (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли».

«Это важная победа, – приводит BBC слова Кейна. – Мы должны извлекать пользу из таких вечеров на «Уэмбли». В прошлом сезоне мы провалили домашние матчи. Теперь же мы сыграли как более опытная команда.

В Лиге чемпионов нужно играть грамотно. Нельзя постоянно прессинговать соперника на большом поле. Мы воспользовались контратаками и пространством, которое они оставляли сзади».

Напомним, Кейн забил второй и третий гол «Тоттенхэма» в этом матче. Также он ассистировал форварду Сон Хын Мину при первом голе «шпор».

Во втором туре 26 сентября «Тоттенхэм» сыграет с АПОЭЛом на стадионе «Нео ГСП» в Никосии.