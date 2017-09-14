Харри Кейн: «Тоттенхэм» сыграл как более опытная команда
Полузащитник «Тоттенхэма»
Харри Кейн прокомментировал победу над «Боруссией» (3:1) в матче группового
этапа Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли».
«Это важная победа, – приводит BBC слова Кейна. – Мы должны извлекать пользу из таких вечеров на «Уэмбли». В прошлом сезоне мы провалили домашние матчи. Теперь же мы сыграли как более опытная команда.
В Лиге чемпионов нужно играть грамотно. Нельзя постоянно прессинговать соперника на большом поле. Мы воспользовались контратаками и пространством, которое они оставляли сзади».
Напомним, Кейн забил второй и третий гол «Тоттенхэма» в этом матче. Также он ассистировал форварду Сон Хын Мину при первом голе «шпор».
Во втором туре 26 сентября «Тоттенхэм» сыграет с АПОЭЛом на стадионе «Нео ГСП» в Никосии.
Матч
Тоттенхэм - Боруссия - 3:1 (2:1)
Голы
Сон Хын Мин 4 (1:0). Ярмоленко 11 (1:1). Кейн 15 (2:1). Кейн 60 (3:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Санчес, Орье, Алдервейрелд, Эриксен, Дембеле, Дайер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 83), Кейн (Льоренте, 87)
Боруссия: Бюрки, Топрак (Загаду, 80), Тольян, Папастатопулос, Пишчек, Кагава (Гётце, 66), Шахин, Пулишич, Дауд (Кастро, 72), Обамеянг, Ярмоленко
Предупреждения:
Дайер, 36; Вертонген, 58 - Тольян, 88; Кастро, 90
Удаления:
Вертонген, 90 - нет
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Уэмбли, Онлайн-трансляция