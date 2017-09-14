Дело М’Вила рассмотрят 9 октября в Арбитражном суде Москвы

Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело французского футболиста казанского «Рубина» Янна М’Вила 9 октября. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Француз в 2013 году подписал четырехлетний контракт с «Рубином». На правах аренды весной 2015 года перешел в «Динамо». Однако покинул клуб летом.

Иск связан с мировым соглашением, подписанным между московским «Динамо» и М’Вила. «Динамо» заключили контракт, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами, - сообщает ТАСС.

Два были выплачены, а третий транш футболист не получил. После чего М’Вила пожаловался в палату по разрешению споров РФС. Известно, что футболист планирует получить от клуба 360 тысяч евро. Заявление спортсмена было частично удовлетворено. Палата обязала «Динамо» выплатить ему задолженность.

Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но там она так и не была рассмотрена.

Этим летом на московский «Динамо» был наложен запрет на регистрацию новых футболистов до исполнения обязательств перед М’Вила.