Глушаков пропустит две недели из-за травмы

Никита Симонян: «Спартак» играет не по-чемпионски, и уже не первый раз сдает к концу матча

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался об игре московского «Спартака» в матче группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1).