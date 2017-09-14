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Глушаков пропустит две недели из-за травмы

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Из-за травмы капитан московского «Спартака» Денис Глушаков пропустит две недели. 

Пресс-служба клуба сообщила, что у Глушакова частичный микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра.

Во время гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» Глушаков был заменен на 29-й минуте по причине получения травмы. Медицинское обследование, проведенное по возвращению в Москву,  помогло поставить точный диагноз.

Матч закончился вничью 1:1. 

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