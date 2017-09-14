Кабанов подписал контракт с «Ольборгом»

Форвард Кирилл Кабанов продолжит карьеру в Дании, где будет выступать за «Ольборг». Детали контракта 25-летнего российского нападающего с «пиратами» не сообщаются.

В минувшем сезоне на счету Кабанова пять матчей за «Нефтехимик», в которых он не отметился набранными очками.

Отметим, что в 2014-2015 годах форвард выступал в Швеции за МОДО и «Шеллефтео» и в 55 матчах набрал 37 (17+20) очков. Вместе с «Шеллефтео» Кабанов дошел до финала плей-офф SHL.

Напомним, в 2010 году воспитанника «Спартака» задрафтовал «Айлендерс» под общим 65-м номером. Однако в НХЛ он так и не сыграл, проведя два сезона в фарм-клубе «Бриджпорт Саунд Тайгерс».