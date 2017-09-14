«Зенит» собрал рекордную выручку на домашнем матче со «Спартаком» – 110 млн рублей

PR-директор «Зенита» Жанна Дембо рассказала о рекордной выручке клуба на стадионе «Санкт-Петербург».

– Билеты по 200 рублей, которые доступны на домашние матчи «Зенита» – только один сегмент. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей увидели наш новый стадион. При этом на матче со «Спартаком» мы собрали рекордную выручку – 110 миллионов рублей, – рассказала Дембо на конференции Baltic Weekend-2017, которая проходит в Петербурге.

Напомним, «Зенит» победил «Спартак» со счетом 5:1. Голами отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. У гостей отличился Куинси Промес, реализовавший пенальти. Также мяч в свои ворота забил вратарь красно-белых Артем Ребров.

Матч посетило 53 359 зрителей, и это новый рекорд посещаемости домашних игр «Зенита» в российской истории.