Астахова и Рогонов выступят на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов выступят в турнире спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, в соревнованиях танцевальных пар также примут участие Софья Евдокимова и Егор Базин.
Страна-хозяйка соревнований может заявить в каждом виде программы по три
участника. Состав российских спортсменов на этап Гран-при выглядит так:
Мужчины -
Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин.
Пары - Ксения Столбова - Федор Климов, Евгения
Тарасова - Владимир Морозов.
Танцы - Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев,
Александра Степанова - Иван Букин, Софья Евдокимова - Егор Базин.
Девушки - Евгения Медведева, Елена Радионова. О третьей участнице будет известно позже.
Напомним, что московский этап Гран-при пройдет с 20 по 22 октября на арене «Мегаспорт».