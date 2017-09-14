Астахова и Рогонов выступят на этапе Гран-при в Москве

Савченко и Массо победили в парном катании на Гран-при в Москве, Забияко и Энберт – вторые, Астахова и Рогонов – третьи

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) состоялась произвольная программа у пар. Первое место в итоговой таблице занял дуэт из Германии Алена Савченко/Бруно Массо.