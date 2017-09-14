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Астахова и Рогонов выступят на этапе Гран-при в Москве

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Российские фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов выступят в турнире спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, в соревнованиях танцевальных пар также примут участие Софья Евдокимова и Егор Базин.

Страна-хозяйка соревнований может заявить в каждом виде программы по три участника. Состав российских спортсменов на этап Гран-при выглядит так:

Мужчины - Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин.

Пары - Ксения Столбова - Федор Климов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Танцы - Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев, Александра Степанова - Иван Букин, Софья Евдокимова - Егор Базин.

Девушки - Евгения Медведева, Елена Радионова. О третьей участнице будет известно позже.

Напомним, что московский этап Гран-при пройдет с 20 по 22 октября на арене «Мегаспорт». 

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