Экс-наставник сборной России: Хорошо, что мы вообще попали в полуфинал Евробаскета-2017

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич – о выступлении национальной команды на Евробаскете-2017. Напомним, спортсмены из РФ вышли в полуфинал турнира, где 15 сентября сыграют с коллективом из Сербии.

– Сборная России сейчас находится в сантиметрах от медалей, чего в преддверии старта турнира далеко не все ожидали. Если исходить из текущей ситуации, какой итог Евробаскета станет достойным для российской команды, по вашему мнению?

– Хорошо, что мы вообще попали в полуфинал. Честно говоря, старт чемпионата я и сам смотрел с настороженностью, так как в подготовительных матчах мне где-то россияне нравились, где-то – нет. Однако команда сделала выводы, провела большую работу с тренерским штабом, свой вклад внесла и Российская федерация баскетбола (РФБ) во главе с Андреем Кириленко, – цитирует специалиста «Газета.ru».



