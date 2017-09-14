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Экс-наставник сборной России: Хорошо, что мы вообще попали в полуфинал Евробаскета-2017

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич – о выступлении национальной команды на Евробаскете-2017. Напомним, спортсмены из РФ вышли в полуфинал турнира, где 15 сентября сыграют с коллективом из Сербии.

– Сборная России сейчас находится в сантиметрах от медалей, чего в преддверии старта турнира далеко не все ожидали. Если исходить из текущей ситуации, какой итог Евробаскета станет достойным для российской команды, по вашему мнению?
– Хорошо, что мы вообще попали в полуфинал. Честно говоря, старт чемпионата я и сам смотрел с настороженностью, так как в подготовительных матчах мне где-то россияне нравились, где-то – нет. Однако команда сделала выводы, провела большую работу с тренерским штабом, свой вклад внесла и Российская федерация баскетбола (РФБ) во главе с Андреем Кириленко, – цитирует специалиста «Газета.ru».

Матч

Россия - Сербия

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция


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