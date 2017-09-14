Новокузнецкий «Металлург» подписал четырех игроков
«Металлург» заключил контракт на один сезон с вратарем Иваном Касутиным, защитником Павлом Яценковым, нападающими Станиславом Бутузовым и Айнарсом Подзиньшем, сообщается на официальном сайте новокузнецкого клуба.
26-летний
воспитанник новокузнецкой школы хоккея,
защитник Павел Яценков в прошлом сезоне
выступал за команду «Дизель» ВХЛ и набрал 10 (3+7) очков в
44 матчах.
Голкипер
Иван Касутин
в прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ защищал
ворота команд «Торпедо» и «Нефтехимик».
Форвард
Айнарс
Подзиньш в
сезоне 2016/17 принял участие
в трех европейских чемпионатах: Альпийской
хоккейной лиге за австрийский «Кицбюэль»
— 12 матчей, 12 (7+5) очков; во второй немецкой
лиге за «Байройт» — 4 матча, 3 (1+2) очка;
второй финской лиге за ИПК – 15 матчей,
14 (8+6) очков.
В
прошлом сезоне КХЛ при коэффициенте
полезности «-5» нападающий Станислав
Бутузов набрал 3 очка (1+2) в 19 матчах за
«Металлург» (Новокузнецк).