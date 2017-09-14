Новокузнецкий «Металлург» подписал четырех игроков

«Металлург» заключил контракт на один сезон с вратарем Иваном Касутиным, защитником Павлом Яценковым, нападающими Станиславом Бутузовым и Айнарсом Подзиньшем, сообщается на официальном сайте новокузнецкого клуба.

26-летний воспитанник новокузнецкой школы хоккея, защитник Павел Яценков в прошлом сезоне выступал за команду «Дизель» ВХЛ и набрал 10 (3+7) очков в 44 матчах.



Голкипер Иван Касутин в прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ защищал ворота команд «Торпедо» и «Нефтехимик».



Форвард Айнарс Подзиньш в сезоне 2016/17 принял участие в трех европейских чемпионатах: Альпийской хоккейной лиге за австрийский «Кицбюэль» — 12 матчей, 12 (7+5) очков; во второй немецкой лиге за «Байройт» — 4 матча, 3 (1+2) очка; второй финской лиге за ИПК – 15 матчей, 14 (8+6) очков.



В прошлом сезоне КХЛ при коэффициенте полезности «-5» нападающий Станислав Бутузов набрал 3 очка (1+2) в 19 матчах за «Металлург» (Новокузнецк).

