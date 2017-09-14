Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 1Торпедо
Футбол  Копенгаген- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -БАТЭ
Футбол  Динамо Киев- : -Скендербеу
Баскетбол  Испания- : -Словения
Футбол  Вардар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хосеп Гвардиола: де Брйюне – один из лучших игроков, которых я когда-либо видел

Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (4:0) в Роттердаме высказался об игре полузащитника Кевина де Брюйне.

«Он один из лучших игроков, которых я видел в своей жизни. В том смысле, что он умеет абсолютно все. Это игрок самого высокого уровня. Мы очень гордимся и рады тем, что он играет у нас», – приводит The Guardian слова испанского тренера.

В матче с «Фейеноордом» де Брюйне сделал голевую передачу в моменте со вторым в матче голом защитника Джона Стоунза.

26-летний бельгиец начал третий сезон в составе «Манчестер Сити». В прошлом сезоне на его счету шесть голов и 20 голевых передач в 36 матчах премьер-лиги.

Матч

Фейеноорд - Манчестер Сити - 0:4 (0:3)

Голы

Стоунз 2 (0:1). Агуэро 10 (0:2). Габриэл 25 (0:3). Стоунз 63 (0:4).

Состав

Фейеноорд: Джонс, Сен Жюст, ван дер Хейден, Нелом, Боттегин, Эль Ахмади, Амрабат (Ларссон, 78), де Вильенья, Бутьюс, Бергейс (Торнстра, 46), Крамер (Венте, 71)

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Отаменди, Силва Д. (Делф, 67), Силва Б., де Брюйне, Фернандиньо (Сане, 72), Агуэро (Стерлинг, 60), Габриэл

Предупреждения:

Сен Жюст, 38; Крамер, 40; де Вильенья, 40; Боттегин, 66 - де Брюйне, 15

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

13 сентября 21:45, Де Куйп, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Юран: В Лиге чемпионов шансов у «Спартака» больше нетСергей Юран: В Лиге чемпионов шансов у «Спартака» больше нетЭкс-форвард «Бенфики» и московского «Спартака» Сергей Юран в интервью «Советскому спорту» высказал свое мнение о первых играх ЛЧ.Старт Лиги чемпионов. Часть 1-я. Обзор матчей вторникаСтарт Лиги чемпионов. Часть 1-я. Обзор матчей вторникаВ первый игровой день на поле вышли записные фавориты турнира – «Бавария», «Барселона», «Атлетико» и другие.Карлос Каземиро: Бэйл остается важной частью «Реала». Надеюсь, он проведет сезон на высшем уровнеХавбек мадридского «Реала» Карлос Каземиро встал на защиту своего одноклубника Гарета Бэйла, который был освистан фанатами во время матча с АПОЭЛ в Лиге чемпионов.Нури Шахин: Я был уверен, что судья остановит игру перед вторым голом «Тоттенхэма»Полузащитник «Боруссии» Нури Шахин подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3) на стадионе «Уэмбли».Никита Симонян: «Спартак» играет не по-чемпионски, и уже не первый раз сдает к концу матчаПервый вице-президент РФС Никита Симонян высказался об игре московского «Спартака» в матче группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1).
Футбол
Месси и Роналду поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Футбол
Турбин обслужит матч «Кубань» – «Спартак» и другие назначения на 1/16 финала Кубка России
MMA
Боец ММА напал на арбитра после проигранного поединка (видео)
Футбол
Арсен Венгер: «Арсенал» приостановил переговоры с Озилом
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Фейеноорд
Фейеноордкалендарьстатистика
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Кевин де Брюйне
Кевин де Брюйневсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости