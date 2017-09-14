Хосеп Гвардиола: де Брйюне – один из лучших игроков, которых я когда-либо видел

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (4:0) в Роттердаме высказался об игре полузащитника Кевина де Брюйне.

«Он один из лучших игроков, которых я видел в своей жизни. В том смысле, что он умеет абсолютно все. Это игрок самого высокого уровня. Мы очень гордимся и рады тем, что он играет у нас», – приводит The Guardian слова испанского тренера.

В матче с «Фейеноордом» де Брюйне сделал голевую передачу в моменте со вторым в матче голом защитника Джона Стоунза.

26-летний бельгиец начал третий сезон в составе «Манчестер Сити». В прошлом сезоне на его счету шесть голов и 20 голевых передач в 36 матчах премьер-лиги.