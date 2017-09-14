Хосеп Гвардиола: де Брйюне – один из лучших игроков, которых я когда-либо видел
Главный тренер «Манчестер
Сити» Хосеп Гвардиола после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом»
(4:0) в Роттердаме высказался об игре полузащитника Кевина де Брюйне.
«Он один из лучших игроков, которых я видел в своей жизни. В том смысле, что он умеет абсолютно все. Это игрок самого высокого уровня. Мы очень гордимся и рады тем, что он играет у нас», – приводит The Guardian слова испанского тренера.
В матче с «Фейеноордом» де Брюйне сделал голевую передачу в моменте со вторым в матче голом защитника Джона Стоунза.
26-летний бельгиец начал третий сезон в составе «Манчестер Сити». В прошлом сезоне на его счету шесть голов и 20 голевых передач в 36 матчах премьер-лиги.
Матч
Фейеноорд - Манчестер Сити - 0:4 (0:3)
Голы
Стоунз 2 (0:1). Агуэро 10 (0:2). Габриэл 25 (0:3). Стоунз 63 (0:4).
Состав
Фейеноорд: Джонс, Сен Жюст, ван дер Хейден, Нелом, Боттегин, Эль Ахмади, Амрабат (Ларссон, 78), де Вильенья, Бутьюс, Бергейс (Торнстра, 46), Крамер (Венте, 71)
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Отаменди, Силва Д. (Делф, 67), Силва Б., де Брюйне, Фернандиньо (Сане, 72), Агуэро (Стерлинг, 60), Габриэл
Предупреждения:
Сен Жюст, 38; Крамер, 40; де Вильенья, 40; Боттегин, 66 - де Брюйне, 15
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
13 сентября 21:45, Де Куйп, Онлайн-трансляция