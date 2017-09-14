Сергей Панов: Выступление сборной на Евробаскете говорит о высоком уровне Базаревича

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира Сергей Панов заявил, что выступление сборной России на Евробаскете говорит о высоком уровне главного тренера Сергея Базаревича.

«Базаревич сумел собрать хорошую команду, объединить их одной идеей. Выступление сборной на Евробаскете говорит о высоком уровне Базаревича, желаю ему удачи не только на этом турнире, но и после него не потеряться», - цитирует Панова «Р-Спорт».

«У нас команда высокого уровня, мы всегда были на высоких местах на Евробаскете. Последние два года были неудачными, потому что в РФБ творился бардак. Сейчас смогли объединиться, так что результат никакой не неожиданный», - добавил Панов.

Напомним, что в среду россияне в четвертьфинале обыграли команду Греции со счетом 74:69. В пятницу сборная России встретится в полуфинале с командой Сербии.