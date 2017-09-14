Александр Тарханов: Я не могу пока сказать, где Григорьев продолжит карьеру
В ближайшее время из заявки «Урала» на участие в матчах Российской футбольной премьер-лиги будет исключен полузащитник Максим Григорьев.
«Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих - травмировался Владимир Ильин и болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение. Можно сказать, что он не совсем выдерживает конкуренцию,» — сказал в телефонном разговоре главный тренер «Урала» Александр Тарханов агентству «Р-Спорт».
Также Тарханов отметил, что не уверен, где Григорьев продолжит карьеру.
В середине нынешнего года Максим Григорьев подписал контракт с «Уралом». За семь матчей за «Урал» хавбек не забил ни одного мяча. Ранее он выступал за «Спартак», «Ростов», «Локомотив» м Оренбург».
«Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих - травмировался Владимир Ильин и болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение. Можно сказать, что он не совсем выдерживает конкуренцию,» — сказал в телефонном разговоре главный тренер «Урала» Александр Тарханов агентству «Р-Спорт».
Также Тарханов отметил, что не уверен, где Григорьев продолжит карьеру.
В середине нынешнего года Максим Григорьев подписал контракт с «Уралом». За семь матчей за «Урал» хавбек не забил ни одного мяча. Ранее он выступал за «Спартак», «Ростов», «Локомотив» м Оренбург».
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