Алексей Свирин: Гребцы в пятницу получат визы, в понедельник улетят в США

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что в ходе собеседований в американском посольстве трудностей не возникло.

«В пятницу во второй половине дня спортсмены получат паспорта, в понедельник в полном составе вылетят в США», - сообщил Свирин «Р-Спорту».

С 24 сентября по 1 октября в американской Сарасоте пройдет чемпионат мира по академической гребле. Ранее существовали трудности с получением виз более чем у 18 спортсменов. ФГСР обратилась в Международную федерацию гребли с просьбой решить эту проблему.