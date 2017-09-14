Алексей Свирин: Гребцы в пятницу получат визы, в понедельник улетят в США
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент
Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что в ходе
собеседований в американском посольстве трудностей не возникло.
«В
пятницу во второй половине дня спортсмены получат паспорта, в понедельник в
полном составе вылетят в США», - сообщил Свирин «Р-Спорту».
С 24
сентября по 1 октября в американской Сарасоте пройдет чемпионат мира по
академической гребле. Ранее существовали трудности с получением виз более чем у
18 спортсменов. ФГСР обратилась в Международную федерацию гребли с просьбой
решить эту проблему.
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