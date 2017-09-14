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Алексей Свирин: Гребцы в пятницу получат визы, в понедельник улетят в США

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что в ходе собеседований в американском посольстве трудностей не возникло.

«В пятницу во второй половине дня спортсмены получат паспорта, в понедельник в полном составе вылетят в США», - сообщил Свирин «Р-Спорту».

С 24 сентября по 1 октября в американской Сарасоте пройдет чемпионат мира по академической гребле. Ранее существовали трудности с получением виз более чем у 18 спортсменов. ФГСР обратилась в Международную федерацию гребли с просьбой решить эту проблему.

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