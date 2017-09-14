Федор Кудряшов: Почему не закрепился в «Спартаке»? Проблема была во мне

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов рассказал о том, почему у него не получилось закрепиться в «Спартаке».

«Сейчас понимаю, что вся проблема была во мне, – сказал Кудряшов в интервью «Реальному времени». – Какие-то вещи делал неправильно, где-то недорабатывал. Мало тренировался индивидуально. Надо было совершенствоваться, но все это пришло с возрастом, сейчас смотрю на молодых и понимаю их ошибки. Ну достучаться до чужого сознания тяжело, каждый проходит через свои ошибки. Поэтому только себя могу винить, что не смог закрепиться в основном составе «Спартака».

Вообще считаю, что мне надо было чуть раньше уже уходить. Не в аренду, а вообще уходить из команды за игровой практикой. Но получилось так, как получилось. Я не жалею, что в 2012 году ушел в «Терек» к Станиславу Саламовичу (Черчесову) и провел тогда прекрасный сезон».

Напомним, Кудряшов принадлежал «Спартаку» с 2005 по 2012 годы и провел за команду 46 матчей. Трижды красно-белые отдавали Кудряшова в аренду: в «Химки», «Томь» и «Краснодар».