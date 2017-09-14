Альварес считает свой поединок с Головкиным важнее, чем встречу против Мэйвезера

Мексиканец Сауль Альварес, который 16 сентября встретится с Геннадием Головкиным из Казахстана, дал комментарий перед боем.

«Конечно, встреча с Флойдом Мэйвезером – важное событие в моей карьере. Но бой с Головкиным будет самым большим поединком в моей жизни. По крайней мере, на данный момент. Все случилось в нужное время», – цитирует Альвареса BoxingScene.

Напомним, мексиканец встречался с непобежденным Мэйвезером в 2013 году и уступил американцу по итогам 12 раундов.