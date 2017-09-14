Липинец проведет бой за титул IBF 4 ноября в Нью-Йорке
Источник: ТАССКомментарии
Российский
боксер Сергей Липинец 4 ноября в Нью-йорке проведет бой за титул
чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем
весе.
«Бой пройдет
4 ноября. Ведем переговоры с Акихиро Кондо» - сообщил менеджер россиянина Алекс
Вайсфельд ТАСС.
Главным
боем вечера в Нью-Йорке станет поединок между чемпионом мира американцем
Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.
Напомним, что в активе Липинца 12 побед, из которых десять нокаутом и ни одного поражения. У Кондо 29 побед (16 нокаутом), шесть поражений и одна ничья.
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