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Липинец проведет бой за титул IBF 4 ноября в Нью-Йорке

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боксер Сергей Липинец 4 ноября в Нью-йорке проведет бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе.

«Бой пройдет 4 ноября. Ведем переговоры с Акихиро Кондо» - сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд ТАСС.

Главным боем вечера в Нью-Йорке станет поединок между чемпионом мира американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

Напомним, что в активе Липинца 12 побед, из которых десять нокаутом и ни одного поражения. У Кондо 29 побед (16 нокаутом), шесть поражений и одна ничья.

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