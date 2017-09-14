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Virtus.pro анонсировала состав по Paladins

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Организация Virtus.pro представила состав команды по Paladins.

Коллектив выступит в европейском дивизионе Paladins Premier League вместе с Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Fnatic и G2 Esports.

«Издатель игры Paladins – компания Hi-Rez – предложил нам достаточно интересную сделку, где создается лига и гарантируется поддержка всем командам. Обязательство с нашей стороны – создать составы. У нас европейский состав, мы присоединимся к европейскому дивизиону. Я думаю, этот дивизион будет более сильным и динамичным, чем североамериканский. Это должно способствовать росту интереса к игре в Европе и СНГ. Я надеюсь, что наши парни смогут бороться за самые высокие позиции», — прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.

Состав Virtus.pro по Paladins: 

Лев «elvenpath» Строков
Эспен «Sephicloud» Криспиен
Лукас «CogCog» Мирбт
Леандер «isbittenner» Аспестранд
Саймон «Simsiloo» Андерсон

Первый сезон лиги стартует осенью 2017 года. В ней примут участие десять команд-участников WESA: EnVyUS, Fnatic, G2 Esports, mousesports, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Renegades, SK Gaming, Splyce и Virtus.pro. Hi-Rez Studios разделит доход лиги между командами-участниками, а также гарантирует минимальную заработную плату для игроков 

Paladins — многопользовательский free-to-play шутер от первого лица, разрабатываемый Hi-Rez Studios. Игра стала доступна в раннем доступе в Steam в сентябре 2016.

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