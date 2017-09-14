Андрей Рублев: Российские теннисисты могут выиграть Кубок Дэвиса
Россиянин
Андрей Рублев заявил, что мужская сборная России по теннису перспективная
команда, которая в будущем может выиграть Кубок Дэвиса.
«В
сборной в основном молодые игроки. А почему бы и нет? Я тоже считаю, что у нас
хорошая перспектива, и в будущем есть возможность выиграть титул», - сообщаются
слова Рублева на официальном сайте ФТР.
Ранее
глава ФТР Шамиль Тарпищев выразил уверенность в том, что российская команда
является одной из самых перспективных в мире.
Напомним,
что Рублев дошел до 1/4 финала на завершившемся Открытом чемпионате США.
Сборная
России 15-17 сентября проведут матч за право играть в элитном дивизионе Кубка
Дэвиса против сборной Венгрии. Андрей Рублев, Карен Хачанов и парный дуэт:
Даниил Медведев и Константин Кравчук будут представлять Россию на этом турнире
в Будапеште.