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Андрей Рублев: Российские теннисисты могут выиграть Кубок Дэвиса

Источник:  Федерация тенниса России (ФТР)Комментарии

Россиянин Андрей Рублев заявил, что мужская сборная России по теннису перспективная команда, которая в будущем может выиграть Кубок Дэвиса.

«В сборной в основном молодые игроки. А почему бы и нет? Я тоже считаю, что у нас хорошая перспектива, и в будущем есть возможность выиграть титул», - сообщаются слова Рублева на официальном сайте ФТР.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев выразил уверенность в том, что российская команда является одной из самых перспективных в мире.

Напомним, что Рублев дошел до 1/4 финала на завершившемся Открытом чемпионате США.

Сборная России 15-17 сентября проведут матч за право играть в элитном дивизионе Кубка Дэвиса против сборной Венгрии. Андрей Рублев, Карен Хачанов и парный дуэт: Даниил Медведев и Константин Кравчук будут представлять Россию на этом турнире в Будапеште.

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