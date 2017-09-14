Сергей Базаревич: Спасибо Кириленко за то, что не вмешивается в тренировочный процесс
Главный
тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поблагодарил президента РФБ Андрея
Кириленко за подсказки игрокам по время матчей ЧЕ и за то, что он не
вмешивается в процесс.
«У
Андрея огромный опыт и авторитет. Очень ценны его подсказки по ходу матчей.
Спасибо ему за то, что не вмешивается в тренировочный процесс», - сказал
Базаревич ТАСС.
Главный
тренер так же отметил, что «Кириленко проделал огромную работу по
восстановлению репутации РФБ».
Напомним, что сборная России в среду одолела команду Греции со счетом 74:69. В пятницу команда Базаревича в полуфинале встретится со сборной Сербии.
Матч
Состав
Греция: Калатес (25), Принтезис (19), Бурусис (10)
Россия: Швед (26), Мозгов (15), Фридзон (11)
Место и дата
13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция