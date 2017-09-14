Сергей Базаревич: Спасибо Кириленко за то, что не вмешивается в тренировочный процесс

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поблагодарил президента РФБ Андрея Кириленко за подсказки игрокам по время матчей ЧЕ и за то, что он не вмешивается в процесс.

«У Андрея огромный опыт и авторитет. Очень ценны его подсказки по ходу матчей. Спасибо ему за то, что не вмешивается в тренировочный процесс», - сказал Базаревич ТАСС.

Главный тренер так же отметил, что «Кириленко проделал огромную работу по восстановлению репутации РФБ».

Напомним, что сборная России в среду одолела команду Греции со счетом 74:69. В пятницу команда Базаревича в полуфинале встретится со сборной Сербии.