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Сергей Базаревич: Спасибо Кириленко за то, что не вмешивается в тренировочный процесс

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поблагодарил президента РФБ Андрея Кириленко за подсказки игрокам по время матчей ЧЕ и за то, что он не вмешивается в процесс.

«У Андрея огромный опыт и авторитет. Очень ценны его подсказки по ходу матчей. Спасибо ему за то, что не вмешивается в тренировочный процесс», - сказал Базаревич ТАСС.

Главный тренер так же отметил, что «Кириленко проделал огромную работу по восстановлению репутации РФБ».

Напомним, что сборная России в среду одолела команду Греции со счетом 74:69. В пятницу команда Базаревича в полуфинале встретится со сборной Сербии.

Матч

Греция - Россия - 69:74

Состав

Греция: Калатес (25), Принтезис (19), Бурусис (10)

Россия: Швед (26), Мозгов (15), Фридзон (11)

Место и дата

13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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