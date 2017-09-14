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Травмированный защитник «Куньлуня» вернется к концу сентября

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

В ближайшее время в состав китайской команды «Куньлунь» должен вернуться травмированный защитник Никита Хлыстов, который не выходил на лед с 28 августа. Хоккеист провел всего четыре игры в регулярном чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги.

Нападающий команды Матиас Мюттюнен выйдет на лед в ближайшее время, когда команда будет играть на выезде, сообщили «Р-спрот» представители Континентальной хоккейной лиги.

В пятницу «Куньлунь» сыграет дома против «Витязя» (Подольск), а 19 сентября состоится матч с нижегородским «Торпедо» на выезде. Напомним, что китайский хоккейный клуб занимает третье место в Восточной конференции. 

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