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Антидопинговые организации призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018

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Главы семнадцати национальных антидопинговых огранизаций разных стран призвали Международный олимпийский комитет отстранить Россию от Олимпийских игр 2018 года.

Об этом говорится в совместном заявлении руководителей семнадцати национальных антидопинговых агентств, сделанном по итогам встречи членов NADO в Денвере и опубликованное британским изданием Guardian.

Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для «чистых» атлетов на Играх-2018,» — говорится в заявлении.

Напомним, что некоторые члены NADO не против выступления россиян на Олимпиаде 2018 года при  тщательном допинг-контроле и при условии, что те выступят под нейтральным флагом. 

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