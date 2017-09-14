У Гетце возникли проблемы с зубами после столкновения с Вертонгеном
Полузащитник
дортмундской «Боруссии» Марио Гетце испытывает проблемы с зубами после
столкновения с защитником «Тоттенхэма» Яном Вертонгеном.
«Марио
нужно к врачу. Некоторые зубы Гетце сместились, ему больно говорить» - цитирует
главного тренера «Боруссии» Петера Боша Goal.
За
нарушение против полузащитника немцев, Вертонген получил вторую желтую карточку
и был удален с поля.
Напомним, что встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Тотенхемом» и дортмундской «Боруссией» завершилась со счетом 3:1 в пользу «шпор».
Матч
Тоттенхэм - Боруссия - 3:1 (2:1)
Голы
Сон Хын Мин 4 (1:0). Ярмоленко 11 (1:1). Кейн 15 (2:1). Кейн 60 (3:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Санчес, Орье, Алдервейрелд, Эриксен, Дембеле, Дайер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 83), Кейн (Льоренте, 87)
Боруссия: Бюрки, Топрак (Загаду, 80), Тольян, Папастатопулос, Пишчек, Кагава (Гётце, 66), Шахин, Пулишич, Дауд (Кастро, 72), Обамеянг, Ярмоленко
Предупреждения:
Дайер, 36; Вертонген, 58 - Тольян, 88; Кастро, 90
Удаления:
Вертонген, 90 - нет
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Уэмбли, Онлайн-трансляция