Никита Симонян: «Спартак» играет не по-чемпионски, и уже не первый раз сдает к концу матча
Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался об игре московского «Спартака» в матче группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1).
«Руководство и тренерский штаб «Спартака» должны задуматься о перспективах команды в Лиге чемпионов. На данный момент красно-белые играют не по-чемпионски. «Спартак» уже не первый раз сдает к концу матча», – цитирует Симоняна «Чемпионат».
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Матч
Голы
Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).
Состав
Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес
Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано
Предупреждения:
нет - Джикия, 36
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция