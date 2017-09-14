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Никита Симонян: «Спартак» играет не по-чемпионски, и уже не первый раз сдает к концу матча

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался об игре московского «Спартака» в матче группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1).

«Руководство и тренерский штаб «Спартака» должны задуматься о перспективах команды в Лиге чемпионов. На данный момент красно-белые играют не по-чемпионски. «Спартак» уже не первый раз сдает к концу матча», – цитирует Симоняна «Чемпионат».

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Матч

Марибор - Спартак - 1:1 (0:0)

Голы

Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).

Состав

Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес

Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано

Предупреждения:

нет - Джикия, 36

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

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