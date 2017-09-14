Нури Шахин: Я был уверен, что судья остановит игру перед вторым голом «Тоттенхэма»
Полузащитник «Боруссии»
Нури Шахин подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»
(1:3) на стадионе «Уэмбли».
«Это был очень напряженный матч, который стал настоящим спектаклем для нейтрального зрителя, – приводит слова Шахина официальный сайт «Боруссии». – Обе команды создали много голевых моментов, а мы пропустили два глупых гола.
В первом тайме мы играли здорово. Во втором – «Тоттенхэм» старался поймать нас на контратаках. Наш гол отменили, а потом счет стал 3:1, и было трудно что-либо сделать.
Перед тем, как мы пропустили второй гол, я хотел заработать штрафной. Я был уверен, что судья остановит игру. Не знаю, почему он этого не сделал.
У нас было достаточно шансов, чтобы сделать счет 2:2. В этом случае игра была бы другой. Мы можем взять из этой игры много положительных моментов, но есть и то, над чем нужно работать. Мы много владели мячом в матче с командой, которая может обыграть соперника у себя дома».
Напомним, единственный гол «Боруссии» забил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.
Матч
Тоттенхэм - Боруссия - 3:1 (2:1)
Голы
Сон Хын Мин 4 (1:0). Ярмоленко 11 (1:1). Кейн 15 (2:1). Кейн 60 (3:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Санчес, Орье, Алдервейрелд, Эриксен, Дембеле, Дайер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 83), Кейн (Льоренте, 87)
Боруссия: Бюрки, Топрак (Загаду, 80), Тольян, Папастатопулос, Пишчек, Кагава (Гётце, 66), Шахин, Пулишич, Дауд (Кастро, 72), Обамеянг, Ярмоленко
Предупреждения:
Дайер, 36; Вертонген, 58 - Тольян, 88; Кастро, 90
Удаления:
Вертонген, 90 - нет
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Уэмбли, Онлайн-трансляция