Нури Шахин: Я был уверен, что судья остановит игру перед вторым голом «Тоттенхэма»

Полузащитник «Боруссии» Нури Шахин подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3) на стадионе «Уэмбли».

«Это был очень напряженный матч, который стал настоящим спектаклем для нейтрального зрителя, – приводит слова Шахина официальный сайт «Боруссии». – Обе команды создали много голевых моментов, а мы пропустили два глупых гола.

В первом тайме мы играли здорово. Во втором – «Тоттенхэм» старался поймать нас на контратаках. Наш гол отменили, а потом счет стал 3:1, и было трудно что-либо сделать.

Перед тем, как мы пропустили второй гол, я хотел заработать штрафной. Я был уверен, что судья остановит игру. Не знаю, почему он этого не сделал.

У нас было достаточно шансов, чтобы сделать счет 2:2. В этом случае игра была бы другой. Мы можем взять из этой игры много положительных моментов, но есть и то, над чем нужно работать. Мы много владели мячом в матче с командой, которая может обыграть соперника у себя дома».

Напомним, единственный гол «Боруссии» забил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.