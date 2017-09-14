Александр Михайлин: Рассчитываю одержать 11-ю победу в карьере на чемпионате России

В преддверии старта чемпионата России Александр Михайлин заявил агентству ТАСС, что собирается стать 11-кратным чемпионом страны по дзюдо.

«Рассчитываю одержать в Нальчике 11-ю победу в чемпионате России в карьере, усиленно работаю и готовлюсь, - рассказал Михайлин. Это сейчас первая цель, а затем хотел бы более успешно, чем в прошлом году, отбороться на международных стартах и пробиться на чемпионаты Европы и мира», - сказал Михайлин.

38-летний серебряный призер ОИ-2012 по дзюдо в тяжелом весе напомнил, что после поражения в Лондоне французу Тедди Ринеру пообещал себе, что дойдет до Игр 2020, чтобы встретиться с соперником вновь.

«Я хочу дойти до Токио, шаг за шагом. За Ринером должок, я хочу реванша», - отметил дзюдоист.

Напомним, что турнир пройдет с 16 по 19 сентября в Нальчике ( Кабардино-Балкария).