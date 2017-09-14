Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 1Торпедо
Футбол  Копенгаген- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -БАТЭ
Футбол  Динамо Киев- : -Скендербеу
Баскетбол  Испания- : -Словения
Футбол  Вардар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Михайлин: Рассчитываю одержать 11-ю победу в карьере на чемпионате России

Источник:  ТАССКомментарии

В преддверии старта чемпионата России Александр Михайлин заявил агентству ТАСС, что собирается стать 11-кратным чемпионом страны по дзюдо.

«Рассчитываю одержать в Нальчике 11-ю победу в чемпионате России в карьере, усиленно работаю и готовлюсь, - рассказал Михайлин. Это сейчас первая цель, а затем хотел бы более успешно, чем в прошлом году, отбороться на международных стартах и пробиться на чемпионаты Европы и мира», - сказал Михайлин.

38-летний серебряный призер ОИ-2012 по дзюдо в тяжелом весе напомнил, что после поражения в Лондоне французу Тедди Ринеру пообещал себе, что дойдет до Игр 2020, чтобы встретиться с соперником вновь.

«Я хочу дойти до Токио, шаг за шагом. За Ринером должок, я хочу реванша», - отметил дзюдоист.

Напомним, что турнир пройдет с 16 по 19 сентября в Нальчике ( Кабардино-Балкария).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Токио, жди! Михайлин стал десятикратным чемпионом РоссииТокио, жди! Михайлин стал десятикратным чемпионом РоссииДальневосточный регион РФ, расположенный ближе всех к исторической родине дзюдо, никогда ранее не принимал у себя чемпионатов страны.Александр Михайлин: Может, рано я завершил карьеру»?Серебряный призер олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира пр дзюдо Александр Михайлин провел открытый мастер-класс в спортивном клубе серебряного призера ОИ Барселоны - Джейсона Морриса в штате Нью-Йорк.Александр Михайлин: Никогда не бил жену! Время и следствие все расставят по местамСеребряный призер Олимпийских игр в Лондоне Александр Михайлин ответил на обвинения его супруги, обвинившей спортсмена в избиении.«Он избивает жен, режет вены, врет»... В чем хотят обвинить дзюдоиста, награжденного за многодетное отцовство«Он избивает жен, режет вены, врет»... В чем хотят обвинить дзюдоиста, награжденного за многодетное отцовствоСеребренного призер Игр в Лондоне-2012, дзюдоиста и многодетного отца Александра Михайлина обвиняют в избиении двух жен, от которых у 35-летнего спортсмена пятеро детей.Жена олимпийского призера по дзюдо Михайлина обвинила своего мужа в избиенииСупруга призера Олимпиады по дзюдо Александра Михайлина Ксения утверждает, что муж избил ее. Подробно о случившемся она рассказала на своей странице в Instagram.
Футбол
Месси и Роналду поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Футбол
Турбин обслужит матч «Кубань» – «Спартак» и другие назначения на 1/16 финала Кубка России
MMA
Боец ММА напал на арбитра после проигранного поединка (видео)
Футбол
Арсен Венгер: «Арсенал» приостановил переговоры с Озилом
все новости
Александр Михайлин
Александр Михайлинвсе новости