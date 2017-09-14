Карлос Каземиро: Бэйл остается важной частью «Реала». Надеюсь, он проведет сезон на высшем уровне

Хавбек мадридского «Реала» Карлос Каземиро встал на защиту своего одноклубника Гарета Бэйла, который был освистан фанатами во время матча с АПОЭЛ в Лиге чемпионов.

«Он был и остается важной частью «Реала». Надеюсь, Гарет проведет этот сезон на высшем уровне. У него есть все, чтобы сделать это. Бэйл очень много работает. Он хочет забивать голы, и борется за интересы команды.

Мы всегда будем защищать наших игроков. Это доказывает то, что мы – семья. Я стараюсь поддерживать партнеров, поскольку воспринимаю их, как родственников», – цитирует бразильца MARCA.