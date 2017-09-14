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Карлос Каземиро: Бэйл остается важной частью «Реала». Надеюсь, он проведет сезон на высшем уровне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хавбек мадридского «Реала» Карлос Каземиро встал на защиту своего одноклубника Гарета Бэйла, который был освистан фанатами во время матча с АПОЭЛ в Лиге чемпионов.

«Он был и остается важной частью «Реала». Надеюсь, Гарет проведет этот сезон на высшем уровне. У него есть все, чтобы сделать это. Бэйл очень много работает. Он хочет забивать голы, и борется за интересы команды.

Мы всегда будем защищать наших игроков. Это доказывает то, что мы – семья. Я стараюсь поддерживать партнеров, поскольку воспринимаю их, как родственников», – цитирует бразильца MARCA.

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