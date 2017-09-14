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Агусти Бенедито рассчитывает собрать 19 тысяч голосов против руководства «Барселоны»

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито  заявил, что рассчитывает набрать до 19 тысяч подписей в пользу отставки нынешнего руководства испанского клуба во главе с Хосепом Марией Бартомеу.

«Это 40% того, что нам нужно. Я надеюсь, что клуб решить продолжит процедуру. Не сомневаюсь, что ко 2 октября мы соберем 18 или 19 тысяч подписей» - цитирует слова Бенедито Marca.

Сбор голосов начался в начале сентября. Для отстранения руководства «Барселоны» петицию должны подписать почти 17 тысяч членов клуба с правом голоса.

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