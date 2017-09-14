Агусти Бенедито рассчитывает собрать 19 тысяч голосов против руководства «Барселоны»
Источник: MarcaКомментарии
Бывший
кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито заявил, что рассчитывает набрать до 19 тысяч
подписей в пользу отставки нынешнего руководства испанского клуба во главе с
Хосепом Марией Бартомеу.
«Это 40%
того, что нам нужно. Я надеюсь, что клуб решить продолжит процедуру. Не
сомневаюсь, что ко 2 октября мы соберем 18 или 19 тысяч подписей» - цитирует
слова Бенедито Marca.
Сбор
голосов начался в начале сентября. Для отстранения руководства «Барселоны»
петицию должны подписать почти 17 тысяч членов клуба с правом голоса.
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