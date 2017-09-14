Де Врей может перейти в «Ливерпуль»
Источник: Calcio MercatoКомментарии
Защитник Стефан де Врей может перейти из «Лацио» в «Ливерпуль».
Руководство «красных» заинтересовано в подписании контракта с 25-летним защитником на правах свободного агента, сообщает Calciomercato.
В текущем сезоне футболист провел на клубном уровне три матча и ни разу не отметился результативными действиями.
Напомним, что контракт голландца с «орлами» истекает летом следующего года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически