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Де Врей может перейти в «Ливерпуль»

Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Защитник Стефан де Врей может перейти из «Лацио» в «Ливерпуль».

Руководство «красных» заинтересовано в подписании контракта с 25-летним защитником на правах свободного агента, сообщает Calciomercato.

В текущем сезоне футболист провел на клубном уровне три матча и ни разу не отметился результативными действиями.

Напомним, что контракт голландца с «орлами» истекает летом следующего года.

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