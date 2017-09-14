Де Врей может перейти в «Ливерпуль»

Защитник Стефан де Врей может перейти из «Лацио» в «Ливерпуль».

Руководство «красных» заинтересовано в подписании контракта с 25-летним защитником на правах свободного агента, сообщает Calciomercato.

В текущем сезоне футболист провел на клубном уровне три матча и ни разу не отметился результативными действиями.

Напомним, что контракт голландца с «орлами» истекает летом следующего года.