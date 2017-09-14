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Новым символом арены «Санкт-Петербург» станет баклан

Источник:  «Ведомости»Комментарии

По словам руководителя департамента по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо, новым символом стадиона «Санкт-Петербург» станет баклан.

По информации «Ведомостей», на стадионе появятся ростовая кукла-баклан и указатели-бакланы.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в своем интервью назвал бакланов одной из причин повреждения крыши арены «Санкт-Петербург».

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