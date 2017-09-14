Новым символом арены «Санкт-Петербург» станет баклан
Источник: «Ведомости»Комментарии
По словам
руководителя департамента по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо,
новым символом стадиона «Санкт-Петербург» станет баклан.
По
информации «Ведомостей», на стадионе появятся ростовая кукла-баклан и
указатели-бакланы.
Ранее
вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в своем интервью назвал бакланов одной
из причин повреждения крыши арены «Санкт-Петербург».
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