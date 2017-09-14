Максим Бельков: Раз они взялись принимать гонку, то и позаботятся о мерах безопасности

О наличии плана по безопасности во время стартовых этапов турнира «Джиро д'Италия« не сомневается российский велогонщик Максим Бельков.

«Я думаю, будет проведена тщательная подготовка для безопасности всех присутствующих на гонке. Раз они взялись принимать такую гонку, то уже должны были представить свои планы и меры безопасности», - сообщил велогонщик агентству «Р-спорт».

О том, что итальянский Гранд — тур 2018 пройдет в Израиле стало известно 14 сентября. Бельков уже побеждал на этапе «Джиро» в 2013 году. Российский велогонщик отметил, что жаркая погода на израильском турнире его не пугает.

«Я не раз участвовал в «Туре Турции» как раз перед стартом «Джиро» в качестве заключительного этапа подготовки, а теперь выходит, что и «Джиро» будет стартовать в том же регионе. Жары я не опасаюсь, главное - до начала «Джиро» провести хорошие рабочие тренировки в похожих климатических условиях», - отметил спортсмен.