Курбан Бердыев: «Урал» нашел баланс

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал предстоящий матч с «Уралом».

- Можете прокомментировать ситуацию с травмированными. В каком состоянии Азмун, Оздоев?

- Оздоев восстановился. У Азмуна сегодня последняя тренировка с Рочиной и завтра он уже будет в общей группе

- Какая ситуация с другими футболистами.

- Я думаю, Жемалетдинов подойдет к игре. Сегодня он уже в общей группе. В целом, надеюсь, что Кудряшов тоже будет в оптимальном состоянии.

- Что можете сказать об Урале? Они сыграли в ничью 7 из 9 матчей. Такая хорошая оборона?

- Да, я думаю, что в этом году они нашли определенный баланс. И почерк Тарханова виден в плане созидания. Это комбинационная игра. Без грубых ошибок в обороне. Компактность в обороне. Я думаю, что сложный матч предстоит.

- Можете прокомментировать трансфер Шекари. Он на перспективу?

- Да, он достаточно перспективный парень. Это примерно то же самое, что было с Азмуном. Парень с большим потенциалом.