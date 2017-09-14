Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 1Торпедо
Футбол  Копенгаген- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -БАТЭ
Футбол  Динамо Киев- : -Скендербеу
Баскетбол  Испания- : -Словения
Футбол  Вардар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» объявил о договоренности с Иско по новому контракту

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Хавбек сборной Испании Иско Аларкон договорился с мадридским «Реалом» о новом контракте, сообщает пресс-служба «сливочных».

Отмечается, что новое соглашение игрока будет рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 25-летнего футболиста составит 700 млн евро.

Напомним, Иско выступает за столичный клуб с 2013 года. За это время полузащитник провел 197 матчей, забил 34 гола и отдал 46 голевых передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карлос Каземиро: Бэйл остается важной частью «Реала». Надеюсь, он проведет сезон на высшем уровнеХавбек мадридского «Реала» Карлос Каземиро встал на защиту своего одноклубника Гарета Бэйла, который был освистан фанатами во время матча с АПОЭЛ в Лиге чемпионов.Марсело подписал с «Реалом» новый контракт (фото)Защитник сборной Бразилии Марсело продолжит выступления за мадридский «Реал».Зинедин Зидан: Роналду мог бы забить и четыре голаГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре форварда Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (3:0) на «Сантьяго Бернабеу».«Реал» продлил контракт с Марсело до 2022 года«Реал» достиг договоренности с защитником Марсело о продлении контракта до 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба «сливочных». Другие детали не уточняются.Хуже для мужчины нет! Звезда «Реала» пропустит матч ЛЧ из-за бритых ногХуже для мужчины нет! Звезда «Реала» пропустит матч ЛЧ из-за бритых ногМарко Асенсио не сможет выйти на поле из-за небольшой «травмы» которую он получил во время бритья ног.
Футбол
Месси и Роналду поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Футбол
Турбин обслужит матч «Кубань» – «Спартак» и другие назначения на 1/16 финала Кубка России
MMA
Боец ММА напал на арбитра после проигранного поединка (видео)
Футбол
Арсен Венгер: «Арсенал» приостановил переговоры с Озилом
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Франсиско Иско
Франсиско Исковсе новости