Мария Шарапова: Выиграть турнир «Большого шлема» - моя цель
Источник: BBCКомментарии
Российская
теннисистка Мария Шарапова отметила, что старается сохранить максимальную
мотивацию и достичь своих целей.
«Могу ли
я выиграть турнир «Большого шлема? Мне бы очень этого хотелось. Я все еще
настраиваю себя так, как будто не одержала ни одной победы. Это помогает
сохранить мотивацию и напоминает, что большие победы еще впереди» - цитирует
Шарапову BBC.
Напомним,
что 26 апреля 2017 года теннисистка впервые, после окончания дисквалификации,
приняла участие в турнире WTA,
который проходил в Штутгарте. Где Шарапова в полуфинале уступила француженке
Кристине Младенович.
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