Мария Шарапова: Выиграть турнир «Большого шлема» - моя цель

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что старается сохранить максимальную мотивацию и достичь своих целей.

«Могу ли я выиграть турнир «Большого шлема? Мне бы очень этого хотелось. Я все еще настраиваю себя так, как будто не одержала ни одной победы. Это помогает сохранить мотивацию и напоминает, что большие победы еще впереди» - цитирует Шарапову BBC.

Напомним, что 26 апреля 2017 года теннисистка впервые, после окончания дисквалификации, приняла участие в турнире WTA, который проходил в Штутгарте. Где Шарапова в полуфинале уступила француженке Кристине Младенович.