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УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

После матча Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором» Союз европейских ассоциаций (УЕФА) открыл Дисциплинарное дело в отношении красно-белых.

Причиной послужило использование болельщиками «Спартака» пиротехники и бросания посторонних предметов на поле, сообщается на официальном сайте организации.

Встреча первого тура группы E прошла в Мариборе в среду и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме арбитру пришлось прервать матч из-за того, что в секторе красно-белых вспыхнули файеры, один из которых был выброшен на поле.

В следующем матче ЛЧ «Спартак» сразится с «Ливерпулем» 26 сентября в 21:45 мск. 

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