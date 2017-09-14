УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»

После матча Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором» Союз европейских ассоциаций (УЕФА) открыл Дисциплинарное дело в отношении красно-белых.

Причиной послужило использование болельщиками «Спартака» пиротехники и бросания посторонних предметов на поле, сообщается на официальном сайте организации.

Встреча первого тура группы E прошла в Мариборе в среду и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме арбитру пришлось прервать матч из-за того, что в секторе красно-белых вспыхнули файеры, один из которых был выброшен на поле.

В следующем матче ЛЧ «Спартак» сразится с «Ливерпулем» 26 сентября в 21:45 мск.