Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев2 : 1Торпедо
Футбол  Копенгаген- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -БАТЭ
Футбол  Динамо Киев- : -Скендербеу
Баскетбол  Испания- : -Словения
Футбол  Вардар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший тренер омского «Авангарда» избил человека около стриптиз-клуба

Комментарии

Экс - тренер омского «Авангарда» Раймо Сумманен был зачинщиком потасовки около одного из стриптиз-клубов Хельсинки, как сообщает Iltalehti, со ссылкой на финский журнал Seiska.

Рано утром 10 сентября Сумманен напал на прохожего возле одного из популярных стриптиз-клубов. 55-летний экс-тренер «Авангарда» повалил мужчину на землю и нанес ему около 10 ударов. Сумманен и его спутники успели скрыться до приезда полиции.

Напомним, что под руководство Раймо Сумманена омский хоккейный клуб выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2010/11, а 2012 году команда дошла до финала плей-офф.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Трунев: В «Северстали» мне не давали играть ни на предсезонке, ни в официальных матчахНовичок «Спартака» нападающий Максим Трунев рассказал, что предшествовало его переходу в столичный клуб.«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо»«Салават Юлаев» дома обыграл «Торпедо» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Дмитрий Воробьев: У нас как будто гири на руках и ногахЗащитник «Лады» Дмитрий Воробьев подвел итоги матча против минского «Динамо» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Евгений Хацей: «Югра» извинилась перед болельщикам за черный день матча с «Авангардом»Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей прокомментировал старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.Травмированный защитник «Куньлуня» вернется к концу сентябряВ ближайшее время в состав китайской команды «Куньлунь» должен вернуться травмированный защитник Никита Хлыстов, который не выходил на лед с 28 августа.
Футбол
Глушаков пропустит две недели из-за травмы
Футбол
Витиньо: Гол «Бенфики» не сломил ЦСКА. Мы пошли вперед, и начали создавать моменты
Теннис
Встреча Рублева и Фучовича откроет плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
Футбол
Месси и Роналду поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
все новости
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Раймо Сумманен
Раймо Сумманенвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости