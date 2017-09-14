Бывший тренер омского «Авангарда» избил человека около стриптиз-клуба

Экс - тренер омского «Авангарда» Раймо Сумманен был зачинщиком потасовки около одного из стриптиз-клубов Хельсинки, как сообщает Iltalehti, со ссылкой на финский журнал Seiska.

Рано утром 10 сентября Сумманен напал на прохожего возле одного из популярных стриптиз-клубов. 55-летний экс-тренер «Авангарда» повалил мужчину на землю и нанес ему около 10 ударов. Сумманен и его спутники успели скрыться до приезда полиции.

Напомним, что под руководство Раймо Сумманена омский хоккейный клуб выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2010/11, а 2012 году команда дошла до финала плей-офф.