Сергей Крянин: Российские лыжники успешно выполнили программу подготовки к ОИ-2018
Источник: ТАССКомментарии
Вице-президент
ФЛГР Сергей Крянин сообщил, что члены мужской и женской сборных команд России
полностью выполнили летнюю программу подготовки к Олимпийским играм 2018 году в
Пхенчхане.
«Вся
программа подготовительного периода полностью реализована. Все тренировочные
мероприятия прошли в срок» - цитирует Крянина ТАСС.
Вице-президент
отметил, что «сами лыжники настроены очень серьезно работать. Все понимают
важность Олимпийских игр».
Добавим,
что 14 сентября состоялось заседание президиума ФЛГР, где рассматривались
вопросы подготовки сборной России к олимпийскому сезону.
Олимпиада
в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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