Сергей Крянин: Российские лыжники успешно выполнили программу подготовки к ОИ-2018

Представители антидопингового комитета Международной федерации лыжного спорта приедут в Россию по вопросу тестирования российских спортсменов перед Олимпиадой 2018 года на следующей неделе.

Елена Вяльбе: Представители FIS посетят РФ на следующей неделе Представители антидопингового комитета Международной федерации лыжного спорта приедут в Россию по вопросу тестирования российских спортсменов перед Олимпиадой 2018 года на следующей неделе.