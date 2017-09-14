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Сергей Крянин: Российские лыжники успешно выполнили программу подготовки к ОИ-2018

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент ФЛГР Сергей Крянин сообщил, что члены мужской и женской сборных команд России полностью выполнили летнюю программу подготовки к Олимпийским играм 2018 году в Пхенчхане.

«Вся программа подготовительного периода полностью реализована. Все тренировочные мероприятия прошли в срок» - цитирует Крянина ТАСС.

Вице-президент отметил, что «сами лыжники настроены очень серьезно работать. Все понимают важность Олимпийских игр».

Добавим, что 14 сентября состоялось заседание президиума ФЛГР, где рассматривались вопросы подготовки сборной России к олимпийскому сезону.

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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