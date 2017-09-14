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Сборная РФ по пляжному футболу одержала победу в Суперфинале Евролиги

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Сборная РФ по пляжному футболу одержала победу над сбоной Белоруссии в Суперфинале Евролиги, который проходит в Террачине, Италия.

В четверг в матче 1-го тура группы 2 россияне обыграли белорусов со счетом 4:1. В составе победителей отличились Борис Никонов, Максим Чужков и Виктор Крышанов дважды. У белорусов отметился Игорь Бриштель.

В следующем туре, который пройдет в пятницу, сборная России встретится со сборной Украины. Соперником Белоруссии станет Италия. 
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