Сборная РФ по пляжному футболу одержала победу в Суперфинале Евролиги
Сборная РФ по пляжному футболу одержала победу над сбоной Белоруссии в Суперфинале Евролиги, который проходит в Террачине, Италия.
В четверг в матче 1-го тура группы 2 россияне обыграли белорусов со счетом 4:1. В составе победителей отличились Борис Никонов, Максим Чужков и Виктор Крышанов дважды. У белорусов отметился Игорь Бриштель.
В следующем туре, который пройдет в пятницу, сборная России встретится со сборной Украины. Соперником Белоруссии станет Италия.
В четверг в матче 1-го тура группы 2 россияне обыграли белорусов со счетом 4:1. В составе победителей отличились Борис Никонов, Максим Чужков и Виктор Крышанов дважды. У белорусов отметился Игорь Бриштель.
В следующем туре, который пройдет в пятницу, сборная России встретится со сборной Украины. Соперником Белоруссии станет Италия.
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