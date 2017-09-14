«Динамо СПб» – «Зенит». Сине-бело-голубые открыли продажу билетов на дерби

На официальном сайте «Зенита» стартовала продажа билетов на матч 1/16 финала Кубка России против петербургского «Динамо».

В продажу поступило более 43 тысяч билетов. Стоимость самых дешевых составляет 200 рублей, а самых дорогих – 1500 рублей. Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», чья официальная вместимость – 56 196 зрителей.

Напомним, ранее спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов заявлял «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», что клубы будут совместно заниматься распространением билетов.

Матч между бело-голубыми и «Зенитом» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 21 сентября и начнется в 20:00. Победитель встречи сыграет в 1/8 финала Кубка России либо против «Арарата», либо против «СКА-Хабаровска».