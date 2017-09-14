Фуркад пропустит чемпионат Франции по летнему биатлону из-за простуды
Источник: L'EquipeКомментарии
Французский
биатлонист Мартен Фуркад из-за простуды не сможет поучаствовать в летнем
чемпионате Франции по биатлону.
Ранее
стало известно, что чемпионат так же пропустят биатлонистки: Мари Дорен Абер и
Анаис Шевалье. Об этом сообщил L’Equipe.
Двукратный олимпийский чемпион и самый титулованный
биатлонист Франции присоединится к команде на сборе в Арконе, когда
выздоровеет.
Напомним, что чемпионат Франции по летнему биатлону состоится
16-17 сентября.
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