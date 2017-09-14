Фуркад пропустит чемпионат Франции по летнему биатлону из-за простуды

Французский биатлонист Мартен Фуркад из-за простуды не сможет поучаствовать в летнем чемпионате Франции по биатлону.

Ранее стало известно, что чемпионат так же пропустят биатлонистки: Мари Дорен Абер и Анаис Шевалье. Об этом сообщил L’Equipe.

Двукратный олимпийский чемпион и самый титулованный биатлонист Франции присоединится к команде на сборе в Арконе, когда выздоровеет.

Напомним, что чемпионат Франции по летнему биатлону состоится 16-17 сентября.