Станислав Поздняков: ОКР спокойно относится к истерии iNADO

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР спокойно относится к истерии Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) по поводу участия сборной России на ОИ-2018 года в Пхенчхане.

«Это уже не первая попытка группы антидопинговых агентств нагнетать истерию вокруг участия российской команды в Южной Корее. Все это вызывает у нас лишь сожаление и говорит о незнании всей полноты картины со стороны этих уважаемых господ», - цитирует Позднякова «Р-Спорт».

Напомним, что ранее главы антидопинговых агентств из 17 стран призвали отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.