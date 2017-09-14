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Станислав Поздняков: ОКР спокойно относится к истерии iNADO

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР спокойно относится к истерии Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) по поводу участия сборной России на ОИ-2018 года в Пхенчхане.

«Это уже не первая попытка группы антидопинговых агентств нагнетать истерию вокруг участия российской команды в Южной Корее. Все это вызывает у нас лишь сожаление и говорит о незнании всей полноты картины со стороны этих уважаемых господ», - цитирует Позднякова «Р-Спорт».

Напомним, что ранее главы антидопинговых агентств из 17 стран призвали отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

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