Станислав Поздняков: ОКР спокойно относится к истерии iNADO
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Первый
вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР спокойно относится
к истерии Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) по поводу участия сборной России на ОИ-2018 года в
Пхенчхане.
«Это
уже не первая попытка группы антидопинговых агентств нагнетать истерию вокруг
участия российской команды в Южной Корее. Все это вызывает у нас лишь сожаление
и говорит о незнании всей полноты картины со стороны этих уважаемых господ», -
цитирует Позднякова «Р-Спорт».
Напомним,
что ранее главы антидопинговых агентств из 17 стран призвали отстранить Россию
от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.
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