Азмун и Оздоев могут помочь «Рубину» в игре с «Уралом»
Источник: «Спорт-Экспресс»Комментарии
Полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Сердар Азмун восстановились от травм и смогут помочь «Рубину» в игре с «Уралом».
Также главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев отметил, что полузащитник Рубен Рочин уже готов выйти на поле, а защитник Федор Кудряшов и форвард Рифат Жемалетдинов вероятнее всего будут готовы к матчу.
Встреча «Рубина» с «Уралом» состоится 17 сентября в 16:00 мск.
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