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Азмун и Оздоев могут помочь «Рубину» в игре с «Уралом»

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Сердар Азмун восстановились от травм и смогут помочь «Рубину» в игре с «Уралом».


Также главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев отметил, что полузащитник Рубен Рочин уже готов выйти на поле, а защитник Федор Кудряшов и форвард Рифат Жемалетдинов вероятнее всего будут готовы к матчу.


Встреча «Рубина» с «Уралом» состоится 17 сентября в 16:00 мск. 

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