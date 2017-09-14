Участников Суперсерии-1972 чествовали в Музее хоккея

Праздник по случаю 45 годовщины великого противостояния сборных СССР и Канады прошел в Музее хоккея в Москве. В торжественной церемонии приняли участие хоккеисты сборных СССР и Канады, близкие родственники и вдовы спортсменов.

Игрокам Суперсерии были вручены памятные перстни от клуба «Легенды хоккея» и ФХР. Легендарные спортсмены оставили отпечатки своих рук в Музее хоккея.

Напомним, что в сентябре 1972 состоялась серия из 8 матчей между сборными СССР и Канады. Победу в четырех домашних матчах одержали канадцы. Три победы было за советскими хоккеистами. Последняя игра завершилась вничью.