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Участников Суперсерии-1972 чествовали в Музее хоккея

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Праздник по случаю 45 годовщины великого противостояния сборных СССР и Канады прошел в Музее хоккея в Москве. В торжественной церемонии приняли участие хоккеисты сборных СССР и Канады, близкие родственники и вдовы спортсменов.

Игрокам Суперсерии были вручены памятные перстни от клуба «Легенды хоккея» и ФХР. Легендарные спортсмены оставили отпечатки своих рук в Музее хоккея.

Напомним, что в сентябре 1972 состоялась серия из 8 матчей между сборными СССР и Канады. Победу в четырех домашних матчах одержали канадцы. Три победы было за советскими хоккеистами. Последняя игра завершилась вничью.

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