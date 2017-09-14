Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев2 : 1Торпедо
Футбол  Копенгаген0 : 0Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -БАТЭ
Футбол  Динамо Киев3 : 1Скендербеу
Баскетбол  Испания31 : 35Словения
Футбол  Вардар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рене Фазель: Овечкин и другие хоккеисты НХЛ могут ослушаться запрета на участие в Олимпиаде

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказал мнение, что игроки НХЛ, несмотря на запрет лиги, могут поучаствовать на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Возможно, мы увидим игроков, которые захотят приехать на Олимпиаду. К примеру, Александр Овечкин сказал, что приедет. Некоторые игроки могут сказать: «Хорошо, дисквалифицируйте меня, но я сыграю». Мы всегда будем следовать правилам, которые существуют между нами и НХЛ» - поделился с ТАСС Фазель.

Ранее стало известно, что НХЛ не будет приостанавливать чемпионат во время хоккейного турнира на Олимпийских играх. Позднее российский нападающий команды НХЛ «Вашингтон» Овечкин заявил, что примет участие в ОИ-2018, несмотря на то, какое решение по этому поводу примет руководство лиги.

Стоит отметить, что регулярный чемпионат НХЛ с 1998 года приостанавливал турнир на время Олимпийских игр.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Поздняков: ОКР спокойно относится к истерии iNADOПервый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР спокойно относится к истерии Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) по поводу участия сборной России на ОИ-2018 года в Пхенчхане.Опубликовано расписание соревнований ОИ-2018Организационный комитет ОИ-2018 опубликовал расписание соревнований в Пхенчхане, сообщается в пресс-релизе.Виктория Сливко: Сейчас надо полностью отдаваться работе и не думать об ОлимпиадеРоссийская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о конкуренции в сборной России в олимпийский сезон.Агент: Зарипов мог бы заиграть в тройке с МалкинымАгент форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина Геннадий Ушаков рассказал о возможных перспективах форварда Даниса Зарипова подписать контракт с действующим обладателем Кубка Стэнли.Вячеслав Быков: Овечкин стал заложником в этой истории с ОлимпиадойВячеслав Быков: Овечкин стал заложником в этой истории с ОлимпиадойВ редакцию «Советского спорта» позвонил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков, с которым мы вспомнили Кубок Канады-1987.
Матч «Арсенал» - «Кельн» отложен на час (фото)
Бокс
Головкин и Альварес сошлись в дуэли взглядов (видео)
Футбол
Матчи ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов посмотрели 1,274 млн российских телезрителей
Футбол
ФИФА утвердила процедуру жеребьевки финальной части ЧМ-2018
все новости