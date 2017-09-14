Рене Фазель: Овечкин и другие хоккеисты НХЛ могут ослушаться запрета на участие в Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказал мнение, что игроки НХЛ, несмотря на запрет лиги, могут поучаствовать на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Возможно, мы увидим игроков, которые захотят приехать на Олимпиаду. К примеру, Александр Овечкин сказал, что приедет. Некоторые игроки могут сказать: «Хорошо, дисквалифицируйте меня, но я сыграю». Мы всегда будем следовать правилам, которые существуют между нами и НХЛ» - поделился с ТАСС Фазель.

Ранее стало известно, что НХЛ не будет приостанавливать чемпионат во время хоккейного турнира на Олимпийских играх. Позднее российский нападающий команды НХЛ «Вашингтон» Овечкин заявил, что примет участие в ОИ-2018, несмотря на то, какое решение по этому поводу примет руководство лиги.

Стоит отметить, что регулярный чемпионат НХЛ с 1998 года приостанавливал турнир на время Олимпийских игр.