Рене Фазель: Овечкин и другие хоккеисты НХЛ могут ослушаться запрета на участие в Олимпиаде
Президент
Международной федерации хоккея Рене Фазель высказал мнение, что игроки НХЛ, несмотря на
запрет лиги, могут поучаствовать на Олимпиаде в Пхенчхане.
«Возможно,
мы увидим игроков, которые захотят приехать на Олимпиаду. К примеру, Александр
Овечкин сказал, что приедет. Некоторые игроки могут сказать: «Хорошо,
дисквалифицируйте меня, но я сыграю». Мы всегда будем следовать правилам,
которые существуют между нами и НХЛ» - поделился с ТАСС Фазель.
Ранее
стало известно, что НХЛ не будет приостанавливать чемпионат во время хоккейного
турнира на Олимпийских играх. Позднее российский
нападающий команды НХЛ «Вашингтон» Овечкин заявил, что примет участие в
ОИ-2018, несмотря на то, какое решение по этому поводу примет руководство лиги.
Стоит
отметить, что регулярный чемпионат НХЛ с 1998 года приостанавливал турнир на
время Олимпийских игр.